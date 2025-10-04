Botola: le FUS écrase l’IRT

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FUS de Rabat s’est imposé sur la pelouse de l’Ittihad de Tanger par 3 buts à 0, samedi en match de la quatrième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les buts du club de la capitale ont été inscrits par Amine Souane (42e), Salaheddine Benyachou (74e) et Ali El Harrak (82e). Le club du Détroit a vu son onze de épart réduit, après l’expulsion de Siriky Sanogo (34e) et du gardien de but Amine Elouaad (54e).

Grâce à cette victoire, la première de la saison, le FUS rejoint provisoirement l’Olympique de Dcheira, qui compte 3 matches, à la huitième place (4 pts), alors que l’IRT partage la dixième position (3 pts) avec l’Union de Touarga (3 matches).

S.L.