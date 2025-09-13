Sport
Botola Pro D1 « Inwi » : le FUS Rabat s’incline face au Raja Casablanca (0-2)
Par LeSiteinfo avec MAP
Le FUS Rabat, qui recevait à Kénitra, s’est incliné face au Raja Casablanca sur le score de 2 buts à 0, samedi, en match de la première journée de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026).
Adam Ennafati a permis aux visiteurs de prendre l’avantage en transformant un penalty (45+2e), avant que Abdellah Khafifi ne creuse l’écart (54e).
La première journée de Botola Pro D1 « Inwi » se poursuit en soirée avec un derby de la capitale qui mettra aux prises l’AS FAR au promu Union Yacoub El Mansour.