Botola Pro D1 « Inwi » : le FUS Rabat s’incline face au Raja Casablanca (0-2)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 septembre 2025 - 20:46
Par LeSiteinfo avec MAP

Le FUS Rabat, qui recevait à Kénitra, s’est incliné face au Raja Casablanca sur le score de 2 buts à 0, samedi, en match de la première journée de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026).

Adam Ennafati a permis aux visiteurs de prendre l’avantage en transformant un penalty (45+2e), avant que Abdellah Khafifi ne creuse l’écart (54e).

La première journée de Botola Pro D1 « Inwi » se poursuit en soirée avec un derby de la capitale qui mettra aux prises l’AS FAR au promu Union Yacoub El Mansour.


