Botola: le FUS chute face au CODM

Par LeSiteinfo avec MAP

Le COD Meknès s’est imposé à domicile sur le FUS de Rabat par 2 buts à 0, samedi en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, saison 2025-2026.

Laarbi Naji (52e) et Achraf Hmaidou (90+7e) ont inscrit les buts de victoire des Meknassis, qui ont dû jouer à dix dès la 14e minute, après l’expulsion d’Oussama Daoui et ont raté l’occasion d’ouvrir le score en première mi-temps, après le penalty raté par Ahmed Dghoughi (44e).

Grâce à cette victoire, le CODM porte son actif à quatre points et rejoint le peloton de la troisième place, qui comprend l’AS FAR et le Raja et le Wydad de Casablanca. Le FUS reste en bas du tableau avec un compteur toujours vierge.

S.L.