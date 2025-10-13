Exploit des Lionceaux: les supporters lancent un appel à Walid Regragui

Les Lionceaux de l’Atlas ont été encensés par les supporters marocains, ravis de leur combativité et de leur performance remarquable lors du Mondial U20 qui se déroule actuellement au Chili.

L’équipe marocaine a en effet signé un exploit historique et s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde en s’imposant face aux Etats-Unis, l’une des sélections favorites du tournoi.

Si les fans ont applaudi tous les Lionceaux, l’un d’eux a particulièrement impressionné le public. Il s’agit d’Ismail Baouf, qui s’est illustré par sa solidité défensive et ses interventions décisives, sauvant à plusieurs reprises les cages marocaines

Sur la Toile, plusieurs supporters ont même lancé un appel à Walid Regragui afin que le défenseur de 19 ans rejoigne l’équipe A et participe à la CAN 2025 qui se tiendra au Royaume.

Cette demande intervient alors que des difficultés dans le secteur défensif des Lions ont été constatées. Evoluant dans les rangs du club néerlandais Cambuur, Baouf figure parmi les révélations du Mondial U20 et décroche de très bonnes notes lors des matchs, dont un 7,3 sur 10 face aux États-Unis.

N.M.