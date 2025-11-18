Coupe du monde U17 : Le Maroc bat le Mali (3-2) et se qualifie pour les quarts

Les Lionceaux de l’Atlas ont réalisé une performance remarquable en s’imposant face au Mali U17 sur le score de 3-2, validant ainsi leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde U17. Ce match des huitièmes de finale, disputé à l’Aspire Zone de Doha, a confirmé la montée en puissance du Maroc U17 dans cette compétition mondiale.

Dès les premières minutes, le Maroc U17 a imposé un bloc défensif solide, parvenant à contenir les offensives maliennes tout en lançant des attaques rapides sur les ailes. Grâce à une maîtrise du ballon et un pressing constant, les jeunes Marocains ont affiché une ambition offensive claire.

Le premier tournant du match intervient à la 29e minute lorsque Ziad Baha ouvre le score de la tête après un coup franc parfaitement exécuté par Moncef Zekri. Malgré une égalisation malienne sur penalty juste avant la pause (45+6e), les Lionceaux reprennent immédiatement l’avantage grâce à Ismail El Aoud (45+11e), auteur d’un match exceptionnel.

Au retour des vestiaires, El Aoud signe même un doublé à la 66e minute, creusant l’écart pour le Maroc. Le Mali tentera de revenir dans le match et réduira l’écart dans les dernières minutes (90+6e), mais la solidité marocaine fera la différence.

Avec une organisation plus structurée, une agressivité maîtrisée et un collectif parfaitement huilé, les Lionceaux de l’Atlas U17 écrivent une nouvelle page de leur belle aventure dans cette Coupe du monde U17.

Le Maroc U17 affrontera désormais le Brésil U17 en quart de finale, un choc très attendu qui pourrait propulser les Marocains parmi les favoris de la compétition.