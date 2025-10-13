Mondial U20 : le Maroc connaît son adversaire en demi-finale

A la Une

La France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde U-20 au Chili après avoir battu la Norvège (2-1), lors d’un match disputé dimanche soir à Valparaiso.

Saimon Bouabre a inscrit les deux buts français (19e et 37e minutes), tandis que Rasmus Holten a réduit l’écart pour la Norvège (83e minute).

Suite à ce résultat, le Maroc et la France s’affronteront en demi-finale de la Coupe du Monde, mercredi prochain au stade Elias Figueroa Brander de Valparaiso (21h00, heure marocaine).

L’autre demi-finale opposera la Colombie à l’Argentine, mercredi au stade national Julio Martinez Pradanos de la capitale chilienne, Santiago.