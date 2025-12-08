Liga: retour sur la défaite du Real Madrid face à Celta Vigo

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid, réduit à neuf en fin de rencontre, a sombré dimanche à domicile face au Celta Vigo (0-2), laissant le FC Barcelone prendre le large dans la course au titre en Liga.

Le club madrilène (2e, 36 points), puni par un doublé du jeune Suédois Williot Swedberg (53e, 90e+3), a concédé sa première défaite de la saison au Santiago-Bernabéu et accuse désormais quatre points de retard sur le Barça.

Les hommes de Xabi Alonso, dominés dans le jeu et irrités par plusieurs décisions arbitrales, ont terminé la partie à neuf après les exclusions successives des deux latéraux, Fran García (65e) et Álvaro Carreras (90e+2).

S.L