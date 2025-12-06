Mondial 2026: découvrez le calendrier complet

A la Une

La FIFA a dévoilé, samedi à Washington, le calendrier complet de la Coupe du Monde 2026, levant le voile sur l’ensemble des dates, horaires et lieux des matchs du tournoi planétaire.

Si les barrages de mars prochain viendront encore compléter le tableau, les 42 sélections déjà qualifiées peuvent désormais planifier leur préparation, choisir leurs camps de base et organiser les derniers détails logistiques en vue d’un Mondial qui s’annonce inédit.

Cette édition de la Coupe du monde est la première à être organisée conjointement par trois pays (Etats-Unis – Mexique – Canada) ainsi que la première à réunir 48 pays, qui disputeront un total de 104 matchs, dont 78 aux Etats-Unis, 13 au Canada et 13 au Mexique.

Voici le programme complet avec les heures EST (fuseau horaire de la côte Est américaine) :

Jeudi 11 juin 2026

Mexique vs Afrique du Sud – Stade de Mexico à 15H00

Corée du Sud vs Barragiste UEFA Voie D – Stade de Guadalajara (Mexique) à 22H00

Vendredi 12 juin 2026

Canada vs Barragiste UEFA Voie A – Stade de Toronto (Canada) à 15H00

États-Unis vs Paraguay – Stade de Los Angeles (USA) à 21H00

Samedi 13 juin 2026

Haïti vs Ecosse – Stade de Boston (USA) à 21H00

Australie vs Barragiste UEFA Voie C – BC Place de Vancouver (Canada) à Minuit

Brésil vs Maroc – Stade de New York / New Jersey à 18H00

Qatar vs Suisse – Stade de la baie de San Francisco (USA) à 15H00

Dimanche 14 juin 2026

Côte d’Ivoire vs Equateur – Stade de Philadelphie (USA) à 19H00

Allemagne vs Curaçao – Stade de Houston (USA) à 13H00

Pays-Bas vs Japon – Stade de Dallas (USA) à 16H00

Barragiste UEFA Voie B vs Tunisie – Stade de Monterrey (Mexique) à 22H00

Lundi 15 juin 2026

Iran vs Nouvelle Zélande – Stade de Los Angeles à 21H00

Belgique vs Egypte – Stade de Seattle à 15H00

Espagne vs Cap Vert – Stade d’Atlanta à 12H00

Arabie saoudite vs Uruguay – Stade de Miami à 18H00

Mardi 16 juin 2026

France vs Sénégal – Stade de New York / New Jersey à 15H00

Barragiste FIFA 2 vs Norvège – Stade de Boston à 18H00

Argentine vs Algérie – Stade de Kansas City (USA) à 21H00

Autriche vs Jordanie – Stade de la baie de San Francisco à Minuit

Mercredi 17 juin 2026

Ghana vs Panama – Stade de Toronto à 19H00

Angleterre vs Croatie – Stade de Dallas à 16H00

Portugal vs Barragiste FIFA 1 – Stade de Houston à 13H00

Ouzbékistan vs Colombie – Stade de Mexico à 22H00

Jeudi 18 juin 2026

Barragiste UEFA Voie D vs Afrique du Sud – Stade d’Atlanta à 12H00

Suisse vs Barragiste UEFA Voie A – Stade de Los Angeles à 15H00

Canada vs Qatar – BC Place de Vancouver à 18H00

Mexique vs Corée du Sud – Stade de Guadalajara à 21H00

Vendredi 19 juin 2026

Brésil vs Haïti – Stade de Philadelphie à 21H00

Ecosse vs Maroc – Stade de Boston à 18H00

Barragiste UEFA Voie C vs Paraguay – Stade de la baie de San Francisco à Minuit

États-Unis vs Australie – Stade de Seattle à 15H00

Samedi 20 juin 2026

Allemagne vs Côte d’Ivoire – Stade de Toronto à 16H

Equateur vs Curaçao – Stade de Kansas City à 20H

Pays-Bas vs Barragiste Voie B – Stade de Houston à 13H00

Tunisie vs Japon – Stade de Monterrey à Minuit

Dimanche 21 juin 2026

Uruguay vs Cap Vert – Stade de Miami à 18H00

Espagne vs Arabie saoudite – Stade d’Atlanta à 12H00

Belgique vs Iran – Stade de Los Angeles à 15H00

Nouvelle Zélande vs Egypte – BC Place de Vancouver à 21H00

Lundi 22 juin 2026

Norvège vs Sénégal – Stade de New York / New Jersey à 20H00

France vs Barragiste FIFA 2 – Stade de Philadelphie à 17H00

Argentine vs Autriche – Stade de Dallas à 13H00

Jordanie vs Algérie – Stade de la baie de San Francisco à 23H00

Mardi 23 juin 2026

Angleterre vs Ghana – Stade de Boston à 16H00

Panama vs Croatie – Stade de Toronto à 19H00

Portugal vs Ouzbékistan – Stade de Houston à 13H00

Colombie vs Barragiste FIFA 1 – Stade de Guadalajara à 22H00

Mercredi 24 juin 2026

Ecosse vs Brésil – Stade de Miami à 18H00

Maroc vs Haïti – Stade d’Atlanta à 18H00

Suisse vs Canada – BC Place de Vancouver à 15H00

Barragiste UEFA Voie A vs Qatar – Stade de Seattle à 15H00

Barragiste UEFA Voie D vs Mexique – Stade de Mexico à 21H00

Afrique du Sud vs Corée du Sud – Stade de Monterrey à 21H00

Jeudi 25 juin 2026

Curaçao vs Côte d’Ivoire – Stade de Philadelphie à 16H00

Equateur vs Allemagne – Stade de New York New Jersey à 16H00

Japon vs Barragiste UEFA Voie B – Stade de Dallas à 19H00

Tunisie vs Pays-Bas – Stade de Kansas City à 19H00

Barragiste UEFA Voie C vs États-Unis – Stade de Los Angeles à 22H00

Paraguay vs Australie – Stade de la baie de San Francisco à 22H00

Vendredi 26 juin 2026

Norvège vs France – Stade de Boston à 15H00

Sénégal vs Barragiste FIFA 2 – Stade de Toronto à 15H00

Egypte vs Iran – Stade de Seattle à 23H00

Nouvelle Zélande vs Belgique – BC Place de Vancouver à 23H00

Cap Vert vs Arabie saoudite – Stade de Houston à 20H00

Uruguay vs Espagne – Stade de Guadalajara à 20H00

Samedi 27 juin 2026

Panama vs Angleterre – Stade de New York / New Jersey à 17H00

Croatie vs Ghana – Stade de Philadelphie à 17H00

Algérie vs Autriche – Stade de Kansas City à 22H00

Jordanie vs Argentine – Stade de Dallas à 22H00

Colombie vs Portugal – Stade de Miami à 19H30

Barragiste FIFA 1 vs Ouzbékistan – Stade d’Atlanta à 19H30

Seizièmes de finale

Dimanche 28 juin 2026

Match 73 – Stade de Los Angeles

Lundi 29 juin 2026

Match 74 – Stade de Boston

Match 75 – Stade de Monterrey

Match 76 – Stade de Houston

Mardi 30 juin 2026

Match 77 – Stade de New York / New Jersey

Match 78 – Stade de Dallas

Match 79 – Stade de Mexico

Huitièmes de finale

Mercredi 1er juillet 2026

Match 80 – Stade d’Atlanta

Match 81 – Stade de la baie de San Francisco

Match 82 – Stade de Seattle

Jeudi 2 juillet 2026

Match 83 – Stade de Toronto

Match 84 – Stade de Los Angeles

Match 85 – BC Place de Vancouver

Vendredi 3 juillet 2026

Match 86 – Stade de Miami

Match 87 – Stade de Kansas City

Match 88 – Stade de Dallas

Samedi 4 juillet 2026

Match 89 – Stade de Philadelphie

Match 90 – Stade de Houston

Dimanche 5 juillet 2026

Match 91 – Stade de New York / New Jersey

Match 92 – Stade de Mexico

Lundi 6 juillet 2026

Match 93 – Stade de Dallas

Match 94 – Stade de Seattle

Mardi 7 juillet 2026

Match 95 – Stade d’Atlanta

Match 96 – BC Place de Vancouver

Quarts de finale

Jeudi 9 juillet 2026

Match 97 – Stade de Boston

Vendredi 10 juillet 2026

Match 98 – Stade de Los Angeles

Samedi 11 juillet 2026

Match 99 – Stade de Miami

Match 100 – Stade de Kansas City

Demi-finales

Mardi 14 juillet 2026

Match 101 – Stade de Dallas

Mercredi 15 juillet 2026

Match 102 – Stade d’Atlanta

Petite finale

Samedi 18 juillet 2026

Match 103 – Stade de Miami

Finale

Dimanche 19 juillet 2026

Match 104 – Stade de New York / New Jersey.

S.L.