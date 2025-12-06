Mondial 2026: découvrez le calendrier complet
La FIFA a dévoilé, samedi à Washington, le calendrier complet de la Coupe du Monde 2026, levant le voile sur l’ensemble des dates, horaires et lieux des matchs du tournoi planétaire.
Si les barrages de mars prochain viendront encore compléter le tableau, les 42 sélections déjà qualifiées peuvent désormais planifier leur préparation, choisir leurs camps de base et organiser les derniers détails logistiques en vue d’un Mondial qui s’annonce inédit.
Cette édition de la Coupe du monde est la première à être organisée conjointement par trois pays (Etats-Unis – Mexique – Canada) ainsi que la première à réunir 48 pays, qui disputeront un total de 104 matchs, dont 78 aux Etats-Unis, 13 au Canada et 13 au Mexique.
Voici le programme complet avec les heures EST (fuseau horaire de la côte Est américaine) :
Jeudi 11 juin 2026
Mexique vs Afrique du Sud – Stade de Mexico à 15H00
Corée du Sud vs Barragiste UEFA Voie D – Stade de Guadalajara (Mexique) à 22H00
Vendredi 12 juin 2026
Canada vs Barragiste UEFA Voie A – Stade de Toronto (Canada) à 15H00
États-Unis vs Paraguay – Stade de Los Angeles (USA) à 21H00
Samedi 13 juin 2026
Haïti vs Ecosse – Stade de Boston (USA) à 21H00
Australie vs Barragiste UEFA Voie C – BC Place de Vancouver (Canada) à Minuit
Brésil vs Maroc – Stade de New York / New Jersey à 18H00
Qatar vs Suisse – Stade de la baie de San Francisco (USA) à 15H00
Dimanche 14 juin 2026
Côte d’Ivoire vs Equateur – Stade de Philadelphie (USA) à 19H00
Allemagne vs Curaçao – Stade de Houston (USA) à 13H00
Pays-Bas vs Japon – Stade de Dallas (USA) à 16H00
Barragiste UEFA Voie B vs Tunisie – Stade de Monterrey (Mexique) à 22H00
Lundi 15 juin 2026
Iran vs Nouvelle Zélande – Stade de Los Angeles à 21H00
Belgique vs Egypte – Stade de Seattle à 15H00
Espagne vs Cap Vert – Stade d’Atlanta à 12H00
Arabie saoudite vs Uruguay – Stade de Miami à 18H00
Mardi 16 juin 2026
France vs Sénégal – Stade de New York / New Jersey à 15H00
Barragiste FIFA 2 vs Norvège – Stade de Boston à 18H00
Argentine vs Algérie – Stade de Kansas City (USA) à 21H00
Autriche vs Jordanie – Stade de la baie de San Francisco à Minuit
Mercredi 17 juin 2026
Ghana vs Panama – Stade de Toronto à 19H00
Angleterre vs Croatie – Stade de Dallas à 16H00
Portugal vs Barragiste FIFA 1 – Stade de Houston à 13H00
Ouzbékistan vs Colombie – Stade de Mexico à 22H00
Jeudi 18 juin 2026
Barragiste UEFA Voie D vs Afrique du Sud – Stade d’Atlanta à 12H00
Suisse vs Barragiste UEFA Voie A – Stade de Los Angeles à 15H00
Canada vs Qatar – BC Place de Vancouver à 18H00
Mexique vs Corée du Sud – Stade de Guadalajara à 21H00
Vendredi 19 juin 2026
Brésil vs Haïti – Stade de Philadelphie à 21H00
Ecosse vs Maroc – Stade de Boston à 18H00
Barragiste UEFA Voie C vs Paraguay – Stade de la baie de San Francisco à Minuit
États-Unis vs Australie – Stade de Seattle à 15H00
Samedi 20 juin 2026
Allemagne vs Côte d’Ivoire – Stade de Toronto à 16H
Equateur vs Curaçao – Stade de Kansas City à 20H
Pays-Bas vs Barragiste Voie B – Stade de Houston à 13H00
Tunisie vs Japon – Stade de Monterrey à Minuit
Dimanche 21 juin 2026
Uruguay vs Cap Vert – Stade de Miami à 18H00
Espagne vs Arabie saoudite – Stade d’Atlanta à 12H00
Belgique vs Iran – Stade de Los Angeles à 15H00
Nouvelle Zélande vs Egypte – BC Place de Vancouver à 21H00
Lundi 22 juin 2026
Norvège vs Sénégal – Stade de New York / New Jersey à 20H00
France vs Barragiste FIFA 2 – Stade de Philadelphie à 17H00
Argentine vs Autriche – Stade de Dallas à 13H00
Jordanie vs Algérie – Stade de la baie de San Francisco à 23H00
Mardi 23 juin 2026
Angleterre vs Ghana – Stade de Boston à 16H00
Panama vs Croatie – Stade de Toronto à 19H00
Portugal vs Ouzbékistan – Stade de Houston à 13H00
Colombie vs Barragiste FIFA 1 – Stade de Guadalajara à 22H00
Mercredi 24 juin 2026
Ecosse vs Brésil – Stade de Miami à 18H00
Maroc vs Haïti – Stade d’Atlanta à 18H00
Suisse vs Canada – BC Place de Vancouver à 15H00
Barragiste UEFA Voie A vs Qatar – Stade de Seattle à 15H00
Barragiste UEFA Voie D vs Mexique – Stade de Mexico à 21H00
Afrique du Sud vs Corée du Sud – Stade de Monterrey à 21H00
Jeudi 25 juin 2026
Curaçao vs Côte d’Ivoire – Stade de Philadelphie à 16H00
Equateur vs Allemagne – Stade de New York New Jersey à 16H00
Japon vs Barragiste UEFA Voie B – Stade de Dallas à 19H00
Tunisie vs Pays-Bas – Stade de Kansas City à 19H00
Barragiste UEFA Voie C vs États-Unis – Stade de Los Angeles à 22H00
Paraguay vs Australie – Stade de la baie de San Francisco à 22H00
Vendredi 26 juin 2026
Norvège vs France – Stade de Boston à 15H00
Sénégal vs Barragiste FIFA 2 – Stade de Toronto à 15H00
Egypte vs Iran – Stade de Seattle à 23H00
Nouvelle Zélande vs Belgique – BC Place de Vancouver à 23H00
Cap Vert vs Arabie saoudite – Stade de Houston à 20H00
Uruguay vs Espagne – Stade de Guadalajara à 20H00
Samedi 27 juin 2026
Panama vs Angleterre – Stade de New York / New Jersey à 17H00
Croatie vs Ghana – Stade de Philadelphie à 17H00
Algérie vs Autriche – Stade de Kansas City à 22H00
Jordanie vs Argentine – Stade de Dallas à 22H00
Colombie vs Portugal – Stade de Miami à 19H30
Barragiste FIFA 1 vs Ouzbékistan – Stade d’Atlanta à 19H30
Seizièmes de finale
Dimanche 28 juin 2026
Match 73 – Stade de Los Angeles
Lundi 29 juin 2026
Match 74 – Stade de Boston
Match 75 – Stade de Monterrey
Match 76 – Stade de Houston
Mardi 30 juin 2026
Match 77 – Stade de New York / New Jersey
Match 78 – Stade de Dallas
Match 79 – Stade de Mexico
Huitièmes de finale
Mercredi 1er juillet 2026
Match 80 – Stade d’Atlanta
Match 81 – Stade de la baie de San Francisco
Match 82 – Stade de Seattle
Jeudi 2 juillet 2026
Match 83 – Stade de Toronto
Match 84 – Stade de Los Angeles
Match 85 – BC Place de Vancouver
Vendredi 3 juillet 2026
Match 86 – Stade de Miami
Match 87 – Stade de Kansas City
Match 88 – Stade de Dallas
Samedi 4 juillet 2026
Match 89 – Stade de Philadelphie
Match 90 – Stade de Houston
Dimanche 5 juillet 2026
Match 91 – Stade de New York / New Jersey
Match 92 – Stade de Mexico
Lundi 6 juillet 2026
Match 93 – Stade de Dallas
Match 94 – Stade de Seattle
Mardi 7 juillet 2026
Match 95 – Stade d’Atlanta
Match 96 – BC Place de Vancouver
Quarts de finale
Jeudi 9 juillet 2026
Match 97 – Stade de Boston
Vendredi 10 juillet 2026
Match 98 – Stade de Los Angeles
Samedi 11 juillet 2026
Match 99 – Stade de Miami
Match 100 – Stade de Kansas City
Demi-finales
Mardi 14 juillet 2026
Match 101 – Stade de Dallas
Mercredi 15 juillet 2026
Match 102 – Stade d’Atlanta
Petite finale
Samedi 18 juillet 2026
Match 103 – Stade de Miami
Finale
Dimanche 19 juillet 2026
Match 104 – Stade de New York / New Jersey.
S.L.