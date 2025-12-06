Maroc-Brésil sera un « match compliqué », selon Ronaldo

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc joue un « football merveilleux » ces dernières années, a affirmé, samedi à Washington, la légende du football brésilien et mondial, Ronaldo Nazário, qui a estimé que la sélection marocaine sera un adversaire redoutable pour le Brésil lors du Mondial 2026.

« Le Maroc joue un football merveilleux depuis cinq ou six ans. Il a atteint les demi-finales lors du dernier Mondial au Qatar », a dit « El Fenômeno » lors de la cérémonie consacrée à la présentation du calendrier des matchs comptant pour la phase des groupes du Mondial 2026.

Commentant le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui a placé le Brésil dans le groupe C aux côtés du Maroc, de l’Écosse et d’Haïti, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Real Madrid a présenté Les Lions de l’Atlas comme l’adversaire le plus redouté de la Seleçao lors de la phase des poules.

« C’est un groupe difficile, mais je pense que ça devrait aller », a-t-il dit, reconnaissant toutefois que le duel Maroc-Brésil sera un « match compliqué ».

L’ancien international brésilien a, en outre, qualifié l’équipe écossaise de « coriace », ajoutant que les horaires des matchs sont favorables au Brésil « car il ne ferait pas trop chaud ».

Le premier match de la sélection marocaine contre le Brésil aura lieu à New York (New Jersey), le samedi 13 juin 2026 à 18H00 (heure locale d’été – 23H00 GMT+1), selon le calendrier des matchs annoncé samedi par la FIFA.

La cérémonie du tirage au sort du Mondial 2026 s’est déroulée vendredi dans la capitale américaine en présence du président américain, Donald Trump, du Premier ministre canadien, Mark Carney, et de la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, dont les pays sont les co-organisateurs de la Coupe du monde, outre les délégations représentant les pays qualifiés.

Les 42 pays déjà qualifiés seront rejoints en mars par six barragistes, pour porter à 48 le nombre de participants, une première dans l’histoire de la Coupe du monde.

Cette édition inédite de la Coupe du monde est la première à être organisée conjointement par trois pays ainsi que la première à réunir 48 pays, qui disputeront un total de 104 matchs, dont 78 aux Etats-Unis, 13 au Canada et 13 au Mexique.

S.L.