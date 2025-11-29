Airbus: environ 6000 avions immobilisés «pour des raisons de sécurité»

Par LeSiteinfo avec MAP

Environ 6000 avions A320 d’Airbus vont être immobilisés « de manière préventive », dans l’attente de leur mise à jour prévue par l’avionneur européen basé à Toulouse pour « des raisons de sécurité », a annoncé vendredi le ministre français des transports, Philippe Tabarot.

« Pour des raisons de sécurité, une partie des avions de la famille A320 d’Airbus doit recevoir une mise à jour. Dans l’attente de cette mise à jour, environ 6000 avions vont être immobilisés de manière préventive dans les prochaines heures ou les prochains jours », écrit M. Tabarot dans un message posté sur X.

Des perturbations « sont à prévoir dans les programmes de vols des compagnies aériennes, dont la compagnie nationale Air France », informe en conséquence le ministre français qui tient à exprimer son soutien « envers tous les passagers qui, en France et dans le monde, seront impactés par des retards et des annulations de vol », tout en les invitant à « se rapprocher de leur compagnie aérienne pour connaître le statut de leur vol ».

« Néanmoins, il existe une priorité absolue dans le monde des transports, c’est celle de la sécurité des passagers. Malgré les désagréments, je tiens donc à saluer la rapidité avec laquelle cette décision responsable et préventive a été prise. C’est une preuve de la robustesse des mécanismes qui garantissent la sécurité des passagers aériens », conclut Tabarot.

S.L