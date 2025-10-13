Mondial U20 : revivez la belle victoire des lionceaux face aux Etats-Unis (VIDEO)

La sélection marocaine des moins de 20 ans de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde U-20, qui se déroule actuellement au Chili, après avoir battu son homologue américaine (3-1) en quart de finale, disputé dimanche soir au stade El Teniente de Rancagua (87 km au sud de Santiago).

L’équipe marocaine a ouvert le score grâce au latéral gauche Fouad Zahouani à la 31e minute, avant que les États-Unis n’égalisent dans le temps additionnel de la première mi-temps sur penalty, transformé par Cole Campbell.

A la 66e minute, l’équipe nationale a repris l’avantage grâce à un tir dévié par Joshua Wynder contre son propre camp, avant de plier le match avec un troisième but à la 87e minute signé Yassin Guessime, sur une contre-attaque rapide.

L’équipe nationale, conduite par le sélectionneur Mohammed Ouahbi, a réussi à rééditer l’exploit de la « Génération 2005 » en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 20 ans.

A l’issue de ce match, la Commission technique de la FIFA a désigné Othmane Maama « Homme du Match ».

Dès le coup de sifflet donné par l’arbitre péruvien Kevin Ortega, il était clair que les deux équipes cherchaient à marquer rapidement. La première tentative est venue de l’Américain Zavier Gozo dès la première minute, suivie d’une tentative marocaine de Saad El Haddad à la septième minute.

Les premières minutes de la première mi-temps se sont déroulées sous le signe la prudence et la vigilance des deux camps, les États-Unis conservant une relative possession du ballon.

Les Lionceaux de l’Atlas ont misé sur des passes courtes et des tentatives de construction depuis la ligne arrière, tandis que les Américains ont parié sur la vitesse de leurs joueurs sur les ailes et les tirs longs dans le dos de la défense marocaine.

Le jeu s’est poursuivi sur ce rythme jusqu’à la 31e minute, lorsque l’équipe marocaine a réussi à construire une attaque depuis le flanc gauche, menée par un excellent Saad El Haddad. Le ballon est parvenu à Othman Maama, qui a tiré le premier, mais a manqué le cadre. Il l’a ensuite habilement dévié pour tromper le gardien américain, mais le ballon a trouvé Fouad Zahouani, qui l’a magnifiquement logé au fond des filets, inscrivant le premier but des Lionceaux de l’Atlas.

Ce premier but a redonné un moral de vainqueurs aux protégés de Ouahbi, obligeant l’équipe américaine à intensifier sa pression et à attaquer de toutes ses forces pour tenter d’égaliser, mais la solidité de la défense marocaine et les nerfs d’acier des défenseurs ont réussi à préserver l’avantage pour le Maroc.

Quatre minutes avant la pause, l’arbitre a accordé un penalty aux États-Unis, que Cole Campbell a transformé pour remettre les deux équipes à égalité.

Dès la reprise, les Américains ont intensifié leur pressing et multiplié les incursions dangereuses dans la surface de Yanis Benchaouch. Mais la réaction marocaine ne s’est pas fait attendre. A la 67e minute, une touche rapidement jouée par Fouad Zahouani a trouvé Yasser El Zabiri, dont la frappe puissante a été déviée par le défenseur Joshua Wynder avant que le ballon ne soit logé dans ses propres filets, redonnant l’avantage aux Lionceaux de l’Atlas.

À la 87e minute, Ilias Boumessaoudi, fraîchement arrivé dans le jeu, a réalisé une percée décisive avant de servir Yassin Guessime d’une passe précise. Ce dernier a conclu avec sang-froid pour inscrire le troisième but et sceller la victoire des Lionceaux de l’Atlas.

Pour injecter de la fraîcheur et maintenir l’intensité offensive, le sélectionneur national a procédé à plusieurs changements : Younes Bahraoui a remplacé Yasser El Zabiri, Ilias Boumessaoudi est entré en jeu à la place de Saad El Haddad.

La sélection nationale U20 disputera la demi-finale contre le vainqueur du dernier quart de finale, prévu lundi, entre la France et la Norvège.