Météo Maroc: baisse des températures ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 04 décembre 2025:

– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur l’extrême Nord-Ouest et le Sud-Est des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses matinales sur les Nord-Ouest des provinces du Sud.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur la Méditerranée et par endroits sur les côtes atlantiques.

– Températures minimales de l’ordre de -04/01°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 11/17°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 04/10°C partout ailleurs.

– Température maximale en baisse sur le Sud-Est, et en hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya devenant agitée à forte l’après midi, et agitée à localement forte au Nord de Mehdia.

S.L.