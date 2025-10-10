 Botola Pro : déjà quatre entraîneurs limogés après quatre journées

L’équipe de Renaissance Zemamra s’est séparée à l’amiable de son entraîneur Redouane El Haimer, seulement quatre journées après le début du championnat de la Botola Pro 1.

Cette décision intervient après que Renaissance Zemamra n’a récolté que deux points, issus de deux matchs nuls et deux défaites, portant à quatre le nombre d’entraîneurs ayant quitté leurs fonctions après seulement quatre journées cette saison.

Le Tunisien Lassaad Chabbi a été le premier à quitter son poste à Raja Casablanca, remplacé par le Sud-Africain Vadlou Davids. De son côté, le Kawkab de Marrakech s’est séparé de Rachid Taoussi après trois défaites consécutives, avec à sa place Hicham Dami’i.

Enfin, l’entraîneur Amin Karama a quitté l’Olympique de Safi, tandis que Redouane El Haimer quittait Renaissance Zemamra ce vendredi, suite à l’insatisfaction de la direction du club concernant les résultats obtenus.