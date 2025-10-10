Lions de l’Atlas: cinq nouveaux joueurs dans le viseur de la FRMF

La Fédération Royale Marocaine de Football s’active pour qualifier cinq nouveaux joueurs en vue de renforcer les rangs de la sélection nationale.

Selon le journal espagnol AS, cinq binationaux sont dans le viseur de la FRMF : l’attaquant du Real Madrid CF Rachad Fattal, le milieu de terrain du LOSC Ayoub Bouaddi, Anass Salah-Eddine, prêté par l’AS Roma au PSV Eindhoven, le meneur de jeu de l’AFC Ajax Ryan Bonida, ainsi que Mohamed Ihattaren, le joueur de Fortuna Sittard, qui a récemment obtenu l’accord de la FIFA.

De son côté, Walid Regragui a déjà affirmé que des démarches étaient en cours pour changer la nationalité sportive de certains joueurs. « Nous voulons accélérer les procédures pour les intégrer et les tester. Ces joueurs ont choisi de défendre les couleurs du Maroc et finalisent actuellement les formalités administratives », a expliqué le sélectionneur national.

N.M.