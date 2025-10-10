Maroc-Congo: ouverture de la billetterie ce vendredi

La vente des billets du match qui opposera l’équipe nationale marocaine à son homologue congolaise, le 14 octobre au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (20h00), pour le compte des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026, sera lancée à partir de vendredi, annonce le comité d’organisation de cette rencontre.

Dans un souci d’offrir une expérience fluide et sécurisée aux supporters, le comité d’organisation informe que les billets sont disponibles exclusivement via la plateforme électronique : www.webook.com ou via l’application officielle Webook, indique un communiqué publié sur le site électronique de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les prix des billets ont été fixés à 100 DH pour la catégorie 3, à 200 DH pour la 2è catégorie et à 300 dh pour la 1ère catégorie. S’agissant du salon d’hospitalité, son prix s’élève à 1.000 DH, alors que le billet de la tribune d’honneur (VIP) est de l’ordre de 1.500 DH. Le billet de la tribune d’honneur supérieure (VVIP) s’élève à 2.000 DH, tandis que les billets des loges privées (Skybox) seront vendus à 20.000 DH.

Afin de faciliter l’accès aux billets et d’assurer une expérience fluide pour le public, le comité d’organisation précise que les billets seront directement envoyés aux acheteurs via l’application officielle Webook.

« Le comité d’organisation invite tous les supporters à respecter les consignes d’organisation en vigueur, notamment les numéros de sièges indiqués sur les billets », poursuit la même source, notant que « tout manquement à ces règles entraînera des sanctions légales prévues par la réglementation en vigueur ».

« Ces mesures visent à faciliter l’accès au stade et à organiser la présence du public de manière à refléter l’importance de cet événement sportif, dans le cadre des préparatifs du Royaume du Maroc à accueillir de grands événements continentaux et mondiaux », conclut le document.

S.L.