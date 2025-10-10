Espagne: Dani Olmo forfait pour les deux prochains matchs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu offensif du FC Barcelone, Dani Olmo, a déclaré forfait pour les deux prochaines rencontres de l’Espagne face à la Géorgie et la Bulgarie, comptant pour les qualifications au Mondial-2026, a annoncé vendredi la Fédération espagnole de football (RFEF).

« Le joueur est arrivé lundi au rassemblement avec des signes de fatigue musculaire, comme l’avait indiqué le FC Barcelone. Des examens complémentaires ont révélé une blessure musculaire », précise la RFEF dans un communiqué, ajoutant que le diagnostic a été communiqué au staff médical du club catalan.

Champion d’Europe 2024 avec la Roja, Olmo (27 ans) ne s’était pas entraîné depuis son arrivée et a quitté la séance collective de vendredi après avoir ressenti une gêne à la jambe gauche. Il poursuivra sa convalescence au centre d’entraînement de Las Rozas, avant de regagner Barcelone samedi.

L’ancien joueur de Leipzig vient allonger la liste des absents de la sélection espagnole, déjà privée de plusieurs titulaires: Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Dani Carvajal, Fabian Ruiz et Dean Huijsen.

L’Espagne, leader du groupe E avec six points, affrontera la Géorgie samedi avant de se mesurer à la Bulgarie mardi.

