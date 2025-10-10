Walid Regragui: «Certains joueurs ont pensé que le match allait être facile»

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui a affirmé, jeudi à Rabat, que le match amical remporté 1 à 0 contre le Bahreïn, permet de se poser les bonnes questions et de s’améliorer constamment pour progresser.

«Je suis content d’avoir ce genre de match qui nous permet de mettre le doigt sur nos lacunes, sur lesquelles nous devons travailler et s’améliorer», a souligné Regragui en conférence de presse d’après match.

Selon le coach, «le Bahreïn a présenté une bonne opposition face au Maroc», estimant que «certains joueurs ont pensé que le match allait être facile. C’est le match auquel je m’attendais, difficile et disputé».

«Nous n’avons pas joué avec toute notre force de frappe à cause des joueurs absents pour blessure», a-t-il expliqué, ajoutant que «nous avons un challenge mardi prochain face au Congo, pour battre le record du monde de victoires consécutives».

«Nous avons la chance d’avoir la possibilité de changer la trajectoire du match et sa dynamique, grâce au banc de l’équipe nationale qui peut apporter la différence», s’est-il félicité, notant que lors de ce match «nous avons fait face à un problème de rythme et de projection dans la surface de réparation».

L’entraîneur du Bahreïn, Dragan Talajic a, de son côté, souligné la qualité de l’équipe nationale du Maroc. «Vous avez une bonne équipe qui a de la qualité», a-t-il souligné, ajoutant que «l’équipe nationale du Maroc a été excellente sur le terrain et a créé beaucoup de difficultés».

«Jouer contre le Maroc a été une bonne leçon et une belle opportunité pour les joueurs du Bahreïn pour apprendre, parce qu’ils ont joué contre une équipe qui est une valeur sûre du football mondial», a-t-il affirmé.

Le but de victoire des Lions de l’Atlas a été inscrit par Jawad El Yamiq au temps additionnel (90+4e).

Pour sa prochaine apparition, l’équipe nationale marocaine affrontera son homologue du Congo pour le compte de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), le 14 octobre au même stade.

La sélection marocaine a assuré sa qualification pour le Mondial-2026 dès la 7è journée, en battant le Niger par 5 buts à 0, le 5 septembre à Rabat.

S.L