Record historique des Lions de l’Atlas

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 octobre 2025 - 14:38
Par LeSiteinfo avec MAP

Les Lions de l’Atlas ont signé 15 victoires consécutives depuis le 7 juin 2024, date de leur succès face à la Zambie (2-1) à Rabat, lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Quelques jours plus tard, ils ont surclassé le Congo (6-0), avant de dominer successivement le Gabon (4-1), le Lesotho (1-0) et la République centrafricaine à deux reprises à Oujda (5-0 et 4-0).

Sous la houlette de Walid Regragui, les Lions de l’Atlas ont poursuivi sur leur lancée en s’imposant à l’extérieur contre le Gabon (5-1), puis face au Lesotho (7-0). En mars dernier, ils ont confirmé leur solidité à domicile en battant le Niger (2-1) et la Tanzanie (2-0) au stade d’honneur d’Oujda, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.

En juin, le Maroc a poursuivi sa série parfaite en remportant deux matchs amicaux, contre la Tunisie (2-0) et le Bénin (1-0) à Fès.

Les protégés de Regragui ont, ensuite, conclu le mois de septembre en beauté, avec deux nouveaux succès face au Niger (5-0) et à la Zambie (2-0) avant de conclure ce parcours par une victoire contre le Bahreïn en match amical (1-0), égalant ainsi le record mondial de l’Espagne et de l’Allemagne avec 15 victoires consécutives.

Voici la série historique réalisée par les Lions de l’Atlas :

Maroc 2-1 Zambie (éliminatoires Mondial 2026)

Congo 0-6 Maroc (éliminatoires Mondial 2026)

Maroc 4-1 Gabon (éliminatoires CAN 2025)

Maroc 1-0 Lesotho (éliminatoires CAN 2025)

Maroc 5-0 Centrafrique (éliminatoires CAN 2025)

Maroc 4-0 Centrafrique (éliminatoires CAN 2025)

Gabon 1-5 Maroc (éliminatoires CAN 2025)

Maroc 7-0 Lesotho (éliminatoires CAN 2025)

Maroc 2-1 Niger (éliminatoires Mondial 2026)

Maroc 2-0 Tanzanie (éliminatoires Mondial 2026)

Maroc 2-0 Tunisie (amical)

Maroc 1-0 Bénin (amical)

Maroc 5-0 Niger (éliminatoires Mondial 2026)

Zambie 0-2 Maroc (éliminatoires Mondial 2026)

Maroc 1-0 Bahreïn (amical)

S.L.


