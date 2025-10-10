Les prix des tomates refusent de baisser au Maroc

Les prix des tomates continuent de flamber dans la plupart des marchés de Casablanca, où le kilo s’est maintenu depuis plus d’une semaine à cinq dirhams.

Ce tarif a provoqué la colère de nombreux citoyens, qui dénoncent la flambée des prix de l’ensemble des légumes. Un professionnel du secteur a en effet indiqué à Le Site info que cette hausse ne concerne pas uniquement les tomates, mais touche toutes les variétés de légumes, alors que tous les consommateurs s’attendaient à une baisse.

Il a précisé que les prix des oignons et des pommes de terre ont dépassé les six dirhams le kilo, suscitant l’indignation des consommateurs qui ont appelé les responsable à intervenir pour renforcer les contrôles dans les marchés et réguler les prix.

N.M.