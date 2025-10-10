CAN 2025: la CAF prolonge la période d’accréditation des médias

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération africaine de Football (CAF) a annoncé, vendredi, avoir décidé de prolonger la période d’accréditation des médias pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Maroc-2025, jusqu’au lundi 20 octobre courant, en raison d’une demande exceptionnelle à l’échelle mondiale.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF indique avoir reçu un nombre sans précédent de demandes de la part de médias du monde entier, témoignant de l’immense intérêt suscité par cette édition de la compétition, soulignant que cet engouement a conduit l’instance africaine à élargir les délais et à renforcer ses dispositifs d’assistance.

Et de préciser qu’afin de mieux accompagner les journalistes rencontrant des difficultés dans leur processus de demande d’accréditation ou d’accès au « CAF Media Channel », la CAF a mobilisé des ressources humaines supplémentaires.

L’instance africaine ajoute qu’une cellule dédiée à la planification des services médias a été mise en place au Centre média principal de Rabat, notant qu’elle est déjà opérationnelle au siège de la CAF dans la capitale du Royaume.

La phase finale de la CAN (Maroc-2025) se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.