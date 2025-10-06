Casablanca: le hacker des écrans de la CAN 2025 risque très gros

Le parquet du tribunal de première instance de Casablanca a décidé, samedi, de poursuivre en détention un individu soupçonné d’avoir piraté les panneaux dédiés à la promotion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le mis en cause a ainsi été placé à la prison d’Oukacha.

Le jeune homme est poursuivi pour outrage à des fonctionnaires et pour accès illégal à un système de traitement automatisé de données et perturbation de son fonctionnement. Il est en effet soupçonné d’avoir piraté, à Casablanca, les dispositifs électroniques affichant le compte à rebours du lancement de la CAN en y diffusant des messages insultants à l’encontre des services de sécurité.

Pour rappel, les panneaux promotionnels situés sur la place des Nations Unies, en plein centre de de la métropole, avaient été piratés il y a quelques jours, laissant apparaître des propos injurieux visant la sûreté nationale.

N.M.