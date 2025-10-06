Maroc
A la Une

Casablanca: le hacker des écrans de la CAN 2025 risque très gros

Rédaction N6 octobre 2025 - 10:37

Le parquet du tribunal de première instance de Casablanca a décidé, samedi, de poursuivre en détention un individu soupçonné d’avoir piraté les panneaux dédiés à la promotion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le mis en cause a ainsi été placé à la prison d’Oukacha.

Le jeune homme est poursuivi pour outrage à des fonctionnaires et pour accès illégal à un système de traitement automatisé de données et perturbation de son fonctionnement. Il est en effet soupçonné d’avoir piraté, à Casablanca, les dispositifs électroniques affichant le compte à rebours du lancement de la CAN en y diffusant des messages insultants à l’encontre des services de sécurité.

Pour rappel, les panneaux promotionnels situés sur la place des Nations Unies, en plein centre de de la métropole, avaient été piratés il y a quelques jours, laissant apparaître des propos injurieux visant la sûreté nationale.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N6 octobre 2025 - 10:37


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page