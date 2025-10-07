Maroc : la Gen Z suspend temporairement ses manifestations, voici pourquoi

Les jeunes manifestants de la Gen Z ont annoncé ce mardi une suspension temporaire de leurs actions de protestation jusqu’à jeudi.

Cette pause, selon un communiqué diffusé sur Facebook, vise à se réorganiser et planifier des actions plus efficaces à la veille du discours royal prévu vendredi au Parlement.

Les organisateurs ont insisté sur le fait que cette suspension ne constitue pas un renoncement à leurs revendications, mais constitue une stratégie pour renforcer la visibilité et l’impact de leur mouvement.

Dans leur communiqué, la « Gen Z » appelle à une participation massive jeudi, avec des rassemblements concentrés dans les grandes villes du Royaume. Les revendications principales restent :

La démission du gouvernement

Le renforcement des secteurs de la santé et de l’éducation

La libération des personnes détenues suite aux précédentes manifestations

Le mouvement met également l’accent sur l’importance de la cohésion et de la préparation collective, affirmant que les idées et suggestions des participants constituent le moteur de leur mobilisation.

Cette annonce intervient après deux semaines de manifestations dans plusieurs villes du Royaume, caractérisées par des mobilisations importantes de jeunes citoyens, qui se sont exprimés sur des sujets sociaux et politiques jugés prioritaires.

Le pays se prépare désormais à une nouvelle journée de mobilisation jeudi, qui pourrait constituer un moment clé pour le mouvement de la « Gen Z » et pour les échanges avec les institutions publiques à l’approche du Parlement et du discours royal.