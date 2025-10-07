Maroc

Pourquoi les prix de la volaille ont baissé

Rédaction N7 octobre 2025 - 14:27

Les prix du poulet ont connu, ce mardi, une légère baisse à Casablanca et dans ses environs. Le kilo se vend désormais à 14 dirhams dans les fermes avicoles, tandis qu’il se négocie entre 14,50 et 15 dirhams sur les marchés de gros.

À ce sujet, Khalid Rabti, responsable de la communication à la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, a indiqué que les prix de la volaille sur les marchés marocains ont enregistré ces dernières semaines une baisse notable, en raison de plusieurs facteurs ayant contribué à la diminution des niveaux de vente.

Dans une déclaration à Le Site info, Rabti a expliqué que cette baisse s’explique principalement par une offre abondante face à une demande en recul, ainsi que par la diminution de la pression sur la viande blanche, consécutive à la baisse des prix de la viande rouge, ce qui a affecté l’équilibre du marché.

Le porte-parole a ajouté que l’amélioration des conditions climatiques a également favorisé la stabilité du cycle de production, contribuant ainsi à l’augmentation des volumes disponibles sur les marchés.

N.M.

 


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N7 octobre 2025 - 14:27


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page