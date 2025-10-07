Pourquoi les prix de la volaille ont baissé

Les prix du poulet ont connu, ce mardi, une légère baisse à Casablanca et dans ses environs. Le kilo se vend désormais à 14 dirhams dans les fermes avicoles, tandis qu’il se négocie entre 14,50 et 15 dirhams sur les marchés de gros.

À ce sujet, Khalid Rabti, responsable de la communication à la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, a indiqué que les prix de la volaille sur les marchés marocains ont enregistré ces dernières semaines une baisse notable, en raison de plusieurs facteurs ayant contribué à la diminution des niveaux de vente.

Dans une déclaration à Le Site info, Rabti a expliqué que cette baisse s’explique principalement par une offre abondante face à une demande en recul, ainsi que par la diminution de la pression sur la viande blanche, consécutive à la baisse des prix de la viande rouge, ce qui a affecté l’équilibre du marché.

Le porte-parole a ajouté que l’amélioration des conditions climatiques a également favorisé la stabilité du cycle de production, contribuant ainsi à l’augmentation des volumes disponibles sur les marchés.

N.M.