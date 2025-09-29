Vers la baisse des prix de l’huile d’olive au Maroc ?

Un groupe de professionnels prévoit une baisse des prix de l’huile d’olive cette année par rapport à l’année dernière.

Ces professionnels ont déclaré à Site Info que les premières données laissent entrevoir une bonne productivité, contrastant avec celle de l’année précédente, ce qui devrait avoir un impact positif sur le prix de l’huile d’olive sur le marché national.

Ils ont précisé que les prix de l’huile d’olive connaîtront cette année une baisse notable par rapport à la saison précédente, grâce à l’abondance de la production locale et à la diversité des sources d’approvisionnement au niveau international.

La même source a ajouté que les prix de l’huile d’olive pourraient descendre jusqu’à 50 dirhams le litre.