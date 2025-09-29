Maroc

Vers la baisse des prix de l’huile d’olive au Maroc ?

Rédaction M29 septembre 2025 - 15:15
xr:d:DADw42UX86o:7158,j:7602489311242315860,t:23122223

Un groupe de professionnels prévoit une baisse des prix de l’huile d’olive cette année par rapport à l’année dernière.

Ces professionnels ont déclaré à Site Info que les premières données laissent entrevoir une bonne productivité, contrastant avec celle de l’année précédente, ce qui devrait avoir un impact positif sur le prix de l’huile d’olive sur le marché national.

Ils ont précisé que les prix de l’huile d’olive connaîtront cette année une baisse notable par rapport à la saison précédente, grâce à l’abondance de la production locale et à la diversité des sources d’approvisionnement au niveau international.

La même source a ajouté que les prix de l’huile d’olive pourraient descendre jusqu’à 50 dirhams le litre.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction M29 septembre 2025 - 15:15


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page