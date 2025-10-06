La Bourse de Casablanca débute sur une note positive ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert lundi, son indice phare, le MASI, se bonifiant de 2,1% à 19.216,09 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 2,32% à 1.566,48 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 2,17% à 1.309,57 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, augmentait de 2,15% à 1.906,75 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,95%.

