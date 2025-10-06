Maroc
A la Une

Décès à l’hôpital d’Agadir: ce qu’a décidé le ministère de la Santé

Rédaction N6 octobre 2025 - 15:32

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, lundi, avoir soumis, au parquet compétent, le rapport relatif aux cas de décès survenus dans un hôpital public à Agadir et décidé de suspendre, provisoirement, les personnes concernées.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que cette démarche fait suite à l’achèvement des enquêtes internes menées par l’Inspection générale, au sujet desdits cas de décès, ajoutant que le rapport relatif à cette affaire a été soumis au parquet compétent. De même, il a été décidé de suspendre les personnes concernées à titre préventif jusqu’à la fin des investigations judiciaires et administratives en cours.

Le ministère affirme suivre de près ce dossier, en vue de garantir la transparence de la procédure et de préserver les droits de toutes les parties, relève-t-on, soulignant qu’il continue son action pour améliorer la qualité des services de santé dans les différents établissements hospitaliers publics, dans le cadre du chantier de la Réforme globale du système national de santé.

Et de conclure que l’opinion publique sera informée, au fur et à mesure, des détails du dossier.

S.L.


