Manifestations Gen Z : pas d’impact sur les réservations touristiques

Les professionnels du secteur du tourisme au Maroc ont démenti certaines informations relayées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles des touristes auraient annulé leurs réservations dans plusieurs villes du Royaume à la suite des récentes manifestations.

Les auteurs de ces rumeurs affirmaient que les protestations menées par la jeunesse de la « génération Z », réclamant une amélioration des secteurs de la santé et de l’éducation ainsi qu’une plus grande responsabilité des dirigeants publics, auraient eu un impact rapide et direct sur les réservations liées au Nouvel An et à la Coupe d’Afrique des Nations.

À l’inverse, le président de la Fédération nationale des hôteliers a tenu à rassurer l’opinion publique sur la situation du secteur touristique, soulignant : « Au contraire, les réservations se maintiennent, il n’y a aucun problème. »

Dans une déclaration à Le Site info, Zelmat a précisé que les manifestations survenues dans plusieurs villes du Royaume depuis la fin septembre « s’inscrivent dans un contexte où le tourisme marocain vit une année historique, ayant dépassé ses objectifs et enregistré des chiffres records en termes d’arrivées et de recettes, ce qui reflète la confiance durable des voyageurs envers la destination Maroc ».

Il a ajouté que « cette dynamique positive confirme la solidité et la compétitivité de l’offre touristique nationale ». Le même responsable a affirmé que la concentration des manifestations dans certaines villes « n’a en rien affecté les zones touristiques, les médinas ou les sites culturels connus », précisant que « les infrastructures de voyage, notamment les hôtels, fonctionnent normalement ».

Il a conclu en assurant que « le Maroc demeure une destination très sûre, et que les professionnels du tourisme restent, comme toujours, pleinement mobilisés pour garantir la qualité de l’expérience et l’hospitalité légendaire qui font la réputation du Royaume ».