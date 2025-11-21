Coupe arabe : Tarik Sektioui s’exprime sur l’absence de Hakim Ziyech

Tarik Sektioui, l’entraîneur de la sélection marocaine A’, a refusé d’alimenter la polémique autour de l’absence de Hakim Ziyech, fraîchement transféré au Wydad de Casablanca, de la liste des joueurs retenus pour la Coupe arabe au Qatar.

Lors de la conférence de presse tenue ce jeudi au Complexe Mohammed VI de Maâmoura, Sektioui a estimé que le simple fait d’évoquer cette absence dévalorise le joueur. « Nous parlons d’une grande star, d’une icône du football marocain, une véritable pépite. Entrer dans un débat sur les raisons de son absence serait, selon moi, une forme de manque de respect », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur a par ailleurs reconnu la difficulté de composer une liste de 26 joueurs, soulignant que l’exclusion de certains noms a été un choix particulièrement délicat.

« Croyez-moi, ce n’était pas simple. Les joueurs nous ont rendu la tâche encore plus difficile, tant ils ont été performants lors des deux derniers rassemblements d’octobre et de novembre, techniquement, physiquement et humainement. Écarter un seul nom n’a pas été évident, mais c’est la loi du football. Il faut parfois trancher », a-t-il ajouté.

