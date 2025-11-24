Ligue des champions: le programme de la 5è journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Programme de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de football, qui sera disputée mardi et mercredi:

Mardi

(18h45) Galatasaray (TUR) – Union St-Gilloise (BEL)

Ajax Amsterdam (NED) – Benfica (POR)

(21h00) Dortmund (GER) – Villarreal (ESP)

Naples (ITA) – Qarabag (AZE)

Marseille (FRA) – Newcastle (ENG)

Slavia Prague (CZE) – Athletic Bilbao (ESP)

Chelsea (ENG) – FC Barcelone (ESP)

Manchester City (ENG) – Bayer Leverkusen (GER)

Mercredi

(18h45) Pafos FC (CYP) – Monaco (FRA)

FC Copenhague (DEN) – Kairat Almaty (KAZ)

(21h00) Olympiakos (GRE) – Real Madrid (ESP)

Paris SG (FRA) – Tottenham (ENG)

Eintracht Francfort (GER) – Atalanta Bergame (ITA)

Atlético Madrid (ESP) – Inter Milan (ITA)

Liverpool (ENG) – PSV Eindhoven (NED)

Sporting Portugal (POR) – Club Bruges (BEL)

Arsenal (ENG) – Bayern Munich (GER)

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Bayern Munich (GER) 12 4 4 0 0 14 3 11

2. Arsenal (ENG) 12 4 4 0 0 11 0 11

3. Inter Milan (ITA) 12 4 4 0 0 11 1 10

4. Manchester City (ENG) 10 4 3 1 0 10 3 7

5. Paris SG (FRA) 9 4 3 0 1 14 5 9

6. Newcastle (ENG) 9 4 3 0 1 10 2 8

7. Real Madrid (ESP) 9 4 3 0 1 8 2 6

8. Liverpool (ENG) 9 4 3 0 1 9 4 5

9. Galatasaray (TUR) 9 4 3 0 1 8 6 2

10. Tottenham (ENG) 8 4 2 2 0 7 2 5

11. FC Barcelone (ESP) 7 4 2 1 1 12 7 5

12. Chelsea (ENG) 7 4 2 1 1 9 6 3

13. Sporting Portugal (POR) 7 4 2 1 1 8 5 3

14. Dortmund (GER) 7 4 2 1 1 13 11 2

15. Qarabag (AZE) 7 4 2 1 1 8 7 1

16. Atalanta Bergame (ITA) 7 4 2 1 1 3 5 -2

17. Atlético Madrid (ESP) 6 4 2 0 2 10 9 1

18. PSV Eindhoven (NED) 5 4 1 2 1 9 7 2

19. Monaco (FRA) 5 4 1 2 1 4 6 -2

20. Pafos FC (CYP) 5 4 1 2 1 2 5 -3

21. Bayer Leverkusen (GER) 5 4 1 2 1 6 10 -4

22. Club Bruges (BEL) 4 4 1 1 2 8 10 -2

23. Eintracht Francfort (GER) 4 4 1 1 2 7 11 -4

24. Naples (ITA) 4 4 1 1 2 4 9 -5

25. Marseille (FRA) 3 4 1 0 3 6 5 1

26. Juventus Turin (ITA) 3 4 0 3 1 7 8 -1

27. Athletic Bilbao (ESP) 3 4 1 0 3 4 9 -5

28. Union St-Gilloise (BEL) 3 4 1 0 3 4 12 -8

30. Slavia Prague (CZE) 2 4 0 2 2 2 8 -6

31. Olympiakos (GRE) 2 4 0 2 2 2 9 -7

32. Villarreal (ESP) 1 4 0 1 3 2 6 -4

33. FC Copenhague (DEN) 1 4 0 1 3 4 12 -8

34. Kairat Almaty (KAZ) 1 4 0 1 3 2 11 -9

35. Benfica (POR) 0 4 0 0 4 2 8 -6

36. Ajax Amsterdam (NED) 0 4 0 0 4 1 14 -13

N.B: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.

S.L.