Maroc-Corée: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Mondial U20)

La sélection marocaine des moins de 20 ans poursuit son parcours exceptionnel à la Coupe du monde de la catégorie en affrontant, jeudi à Rancagua, son homologue coréenne en huitièmes de finale, avec pour ambition de continuer à briller et de se rapprocher du podium.

Les « Lionceaux de l’Atlas » abordent cette rencontre avec un moral au beau fixe, portés par leurs solides performances lors de la phase de groupes. Ils ont en effet signé un parcours impressionnant, ponctué par deux prestigieuses victoires face à d’anciens champions du monde, l’Espagne (2-0) et le Brésil (2-1), avant de concéder une courte défaite sans enjeu face au Mexique (0-1).

Les coéquipiers du capitaine Hossam Essadak ont démontré une grande maîtrise, alliant rigueur défensive, créativité offensive et efficacité tactique.

Leur jeu séduisant leur a valu les éloges des amateurs de football ainsi que des médias sportifs, tant au Maroc qu’à l’international.

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, mise sur une équipe soudée, disciplinée et animée par une volonté farouche de hisser haut les couleurs nationales. Les Marocains aspirent à ramener le trophée mondial au pays et à confirmer la montée en puissance du football national, déjà illustrée par leur parcours remarquable lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations U20 en Égypte, où ils avaient atteint la finale.

En face, la Corée aborde ce duel avec la volonté d’effacer ses prestations mitigées du premier tour. Les Asiatiques s’étaient inclinés face à l’Ukraine (1-2) et avaient concédé un nul contre le Paraguay (0-0), avant de s’imposer contre le Panama (2-1), décrochant ainsi leur qualification parmi les quatre meilleures troisièmes.

Sous la houlette de leur entraîneur Lee Chang-won, les jeunes Coréens tenteront de renouer avec les heures de gloire du football coréen dans cette catégorie, forts de leur discipline tactique et de leur esprit collectif. Ils espèrent franchir l’obstacle marocain et poursuivre leur aventure vers les phases finales.

Cette affiche promet un duel équilibré entre deux formations ambitieuses : d’un côté, les « Lionceaux de l’Atlas », déterminés à rééditer leur exploit de 2005 aux Pays-Bas en atteignant de nouveau les demi-finales ; de l’autre, une équipe coréenne habituée aux grands rendez-vous, finaliste en 2019, demi-finaliste en 1983 et 2023, quart de finaliste en 2009 et 2013, et présente à ce stade de la compétition à plusieurs reprises.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné vendredi à minuit (GMT+1) au stade El Teniente de Rancagua, situé à environ 86 kilomètres au sud de la capitale Santiago. Elle sera retransmise sur beIN Sports et Arryadia.

S.L.