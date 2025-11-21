Météo au Maroc: temps assez froid et rafales de vent ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 22 novembre 2025:

-Temps stable.

-Formations brumeuses matinales par endroits sur le nord-ouest des provinces sahariennes, les plaines nord et les hauts plateaux orientaux.

-Temps assez froid avec gelée abondante sur l’atlas, le rif et les hauts plateaux orientaux.

-Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

-Températures minimales de l’ordre de -04/03 °C sur l’atlas, les hauts plateaux orientaux et le rif, de 12/16 °C sur les provinces du Sud, le Souss et près des côtes, et de 04/11 °C partout ailleurs.

-Températures journalières en légère baisse sur l’oriental et le sud-est, et en hausse partout ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à parfois agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.