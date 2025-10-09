Mondial 2026: un hors-jeu imaginaire prive le Cap Vert d’une qualification directe (VIDEO)

A la Une

Le Cap-Vert a concédé un match nul spectaculaire (3-3) face à la Libye, mercredi, lors de la neuvième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (zone Afrique, Groupe D), retardant ainsi la confirmation de sa qualification directe pour le Mondial.

Dans ce match, la sélection libyenne a opposé une farouche résistance aux Requins bleus, les contraignant au partage des points et repoussant ainsi la validation de leur qualification pour le Mondial nord-américain.

Grâce à ce nul, le Cap-Vert reste leader du Groupe D mais devra impérativement s’imposer lundi à Praia face à l’Eswatini pour décrocher sa qualification sans dépendre d’un autre résultat.

Son dauphin, le Cameroun, s’est offert un succès précieux (2-0) contre l’Île Maurice, ravivant ainsi ses espoirs de première place. Les Lions indomptables comptent désormais sur un faux pas cap-verdien pour coiffer leurs rivaux au poteau ou, à défaut, figurer parmi les quatre meilleurs deuxièmes, susceptibles d’accéder au tournoi de barrage.

Dans les autres rencontres du groupe, l’Angola a dit adieu à ses chances de qualification après son nul (2-2) contre l’Eswatini.

S.L.