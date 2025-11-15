Mondial 2026: voici les pays qualifiés

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

La Croatie est devenue la 30e nation qualifiée pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la première organisée dans trois pays (États-Unis, Canada et Mexique) et dans un format élargi à 48 équipes.

Le point sur les pays déjà qualifiés:

. Pays hôtes, qualifiés d’office:

Etats-Unis, Canada et Mexique (3)

. Les autres nations qualifiées:

Zone Asie (AFC): Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Arabie Saoudite (8)

Zone Océanie (OFC): Nouvelle-Zélande (1)

Zone Amérique du Sud (Conmebol): Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay (6)

Zone Afrique (CAF): Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire (9)

Zone Europe (UEFA): Angleterre, France, Croatie (3)

(Note: le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie disputeront l’été prochain la première phase finale de Coupe du monde de leur histoire)

Les 48 nations participantes seront réparties en douze poules de quatre équipes dont les deux premières seront directement qualifiées pour les 16e de finale, inédits dans l’histoire de la Coupe du monde. Les huit meilleures troisièmes compléteront le tableau.

Le match d’ouverture est programmé le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico. La finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le Grand New York.

S.L