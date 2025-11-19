Mondial 2026: les 39 pays déjà qualifiés

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les 39 pays déjà qualifiés à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la première organisée dans trois pays (États-Unis, Canada et Mexique) et dans un format élargi à 48 équipes.

Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (Concacaf):

Etats-Unis, Canada et Mexique, tous trois qualifiés d’office en tant que pays organisateurs (3)

Zone Asie (AFC):

Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite (8)

Zone Océanie (OFC):

Nouvelle-Zélande (1)

Zone Amérique du Sud (Conmebol):

Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay (6)

Zone Afrique (CAF):

Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire (9)

Zone Europe (UEFA):

Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Ecosse, Autriche, Suisse (12).

NB: le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie disputeront l’été prochain la première phase finale de Coupe du monde de leur histoire.