Mondial 2026: le point sur les pays qualifiés
Le Portugal est devenu la 31e nation qualifiée pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la première organisée dans trois pays (États-Unis, Canada et Mexique) et dans un format élargi à 48 équipes.
Le point sur les pays déjà qualifiés:
. Pays hôtes, qualifiés d’office:
Etats-Unis, Canada et Mexique (3)
. Les autres nations qualifiées:
Zone Asie (AFC): Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Arabie Saoudite (8)
Zone Océanie (OFC): Nouvelle-Zélande (1)
Zone Amérique du Sud (Conmebol): Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay (6)
Zone Afrique (CAF): Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire (9)
Zone Europe (UEFA): Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège (5)
(Note: le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie disputeront l’été prochain la première phase finale de Coupe du monde de leur histoire).