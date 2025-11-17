Mondial 2026: le point sur les pays qualifiés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Portugal est devenu la 31e nation qualifiée pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la première organisée dans trois pays (États-Unis, Canada et Mexique) et dans un format élargi à 48 équipes.

Le point sur les pays déjà qualifiés:

. Pays hôtes, qualifiés d’office:

Etats-Unis, Canada et Mexique (3)

. Les autres nations qualifiées:

Zone Asie (AFC): Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Arabie Saoudite (8)

Zone Océanie (OFC): Nouvelle-Zélande (1)

Zone Amérique du Sud (Conmebol): Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay (6)

Zone Afrique (CAF): Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire (9)

Zone Europe (UEFA): Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège (5)

(Note: le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie disputeront l’été prochain la première phase finale de Coupe du monde de leur histoire).