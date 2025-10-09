Sport
Mondial U20: Ouahbi s’exprime avant le match Maroc-Corée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 octobre 2025 - 09:22
L’entraîneur de la sélection marocaine des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a affirmé, mercredi soir à Rancagua, que les « Lionceaux de l’Atlas » disputeront le huitième de finale de la Coupe du monde face à la République de Corée avec « beaucoup de détermination et de concentration ».

Les joueurs marocains sont résolus à poursuivre leur parcours avec le même état d’esprit qui les a animés durant la phase de groupes, a indiqué Ouahbi dans des déclarations à la presse en marge de la dernière séance d’entraînement avant cette rencontre décisive. Il a ajouté que le Onze national « ne craint aucun adversaire, mais respecte toutes les équipes ».

Le sélectionneur national a, dans ce sens, reconnu que la confrontation face à la Corée ne sera pas aisée, compte tenu de la discipline, de la mobilité et de la maîtrise technique de ses joueurs, notamment sur les coups de pied arrêtés.

Ouahbi a également souligné que la sélection coréenne avait réalisé des performances remarquables lors des deux dernières éditions du Mondial U20, atteignant les demi-finales puis la finale, ce qui, selon lui, « constitue une source de motivation supplémentaire » pour les Lionceaux de l’Atlas.

Malgré les solides prestations du Maroc lors de la phase de groupes, le technicien a rappelé que les matchs à élimination directe sont d’une toute autre nature, car « le moindre détail peut faire la différence ». « Les joueurs doivent rester vigilants et continuer à faire preuve du même esprit collectif et du même engagement qui nous ont caractérisés depuis le début du tournoi », a-t-il insisté.

De son côté, le gardien des Lionceaux, Hakim Mesbahi, a affirmé que le match contre la Corée sera difficile, tout en précisant que l’équipe a étudié le jeu de son adversaire et se sent prête à obtenir un résultat positif.

Son coéquipier, Anas Tajouart, a, quant à lui, souligné que la sélection marocaine « ne sous-estime en aucun cas » son homologue coréenne, saluant « les progrès constants » réalisés par cette équipe ces dernières années.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné jeudi à minuit (GMT+1) au stade El Teniente de Rancagua, situé à environ 86 kilomètres au sud de la capitale Santiago.

