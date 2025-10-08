Dernière séance des Lions de l’Atlas avant le match amical Maroc-Bahreïn (VIDEO)
L’équipe nationale marocaine a effectué ce mercredi sa dernière séance d’entraînement au stade Moulay Abdellah de Rabat, en préparation du match amical prévu demain face à Bahreïn.
Cette ultime session a permis au sélectionneur de peaufiner les derniers réglages tactiques. L’entraînement s’est déroulé dans une atmosphère concentrée, visant à optimiser la cohésion entre les joueurs et à préparer les stratégies pour faire face à l’adversaire.
Ce match amical s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l’Atlas pour la CAN 2025 et constitue une occasion de tester de nouveaux éléments au sein de l’effectif.
🇲🇦🇧🇭| 𝗟’𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗼𝗰𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘂𝗲 𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝘀𝗲́𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱’𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘂 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗠𝗼𝘂𝗹𝗮𝘆 𝗔𝗯𝗱𝗲𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮𝘂 𝗕𝗮𝗵𝗿𝗮𝗶𝗻. pic.twitter.com/k42ERzze1x
