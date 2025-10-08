Sport

Dernière séance des Lions de l’Atlas avant le match amical Maroc-Bahreïn (VIDEO)

Rédaction M8 octobre 2025 - 21:16

L’équipe nationale marocaine a effectué ce mercredi sa dernière séance d’entraînement au stade Moulay Abdellah de Rabat, en préparation du match amical prévu demain face à Bahreïn.

Cette ultime session a permis au sélectionneur de peaufiner les derniers réglages tactiques. L’entraînement s’est déroulé dans une atmosphère concentrée, visant à optimiser la cohésion entre les joueurs et à préparer les stratégies pour faire face à l’adversaire.

Ce match amical s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l’Atlas pour la CAN 2025 et constitue une occasion de tester de nouveaux éléments au sein de l’effectif.

 


