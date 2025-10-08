Rachid Taoussi se confie après la fin de son aventure avec le KACM

Rachid Taoussi s’est exprimé sur la fin de son aventure avec le Kawkab de Marrakech après seulement trois matchs en Botola.

Dans une déclaration à Médi 1, l’entraîneur a expliqué que le club avait effectué une bonne préparation et que les signes d’une équipe solide commençaient à apparaître.

« La décision a été prise par la direction du KACM et je la respecte. Nous avons effectué un excellent stage de préparation et montré aux supporters du club que l’équipe était prête, notamment lors du match amical contre l’Étoile du Sahel. Mais le tirage de la Botola a été difficile. Le premier match était contre le Wydad, contre lequel nous avons bien joué, puis contre la RS Berkane, et tout le monde sait ce que représente cette équipe», a souligné le coach.

Et d’ajouter: «Quand les résultats ne suivent pas, on se sépare toujours du maillon faible, c’est-à-dire de l’entraîneur. J’aurais pu continuer, mais les conditions n’étaient pas favorables ici, contrairement à mon expérience réussie en Tanzanie ».

