KACM: déjà le clap de fin pour Rachid Taoussi (PHOTO)

Le Kawkab de Marrakech a annoncé, ce mardi, sa séparation à l’amiable avec Rachid Taoussi après trois défaites consécutives en autant de matchs en Botola.

Dans un communiqué officiel, le club a indiqué que la séparation avec l’entraîneur s’est faite d’un commun accord, lui adressant ses remerciements et sa gratitude pour tout ce qu’il a apporté durant son passage à la tête de l’équipe. Le KACM lui a également souhaité plein de succès dans la suite de sa carrière sportive.

Par ailleurs, le Kawkab de Marrakech a confié à Mustapha Kendar, le directeur du centre de formation, la mission d’assurer l’intérim à la tête de l’équipe première, en attendant le recrutement d’un nouvel entraîneur.

N.M.