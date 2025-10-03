Le KACM a un nouvel entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

La direction du Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM), section football a annoncé vendredi, avoir engagé le cadre technique national Hicham Dmii en remplacement de Rachid Taoussi.

Dans un communiqué, le club a précisé que Hicham Dmii prendra en charge l’équipe première jusqu’à la fin de la saison sportive en cours.

Le communiqué a indiqué que dans le cadre de sa préparation pour la prochaine phase, l’équipe entamera à partir de lundi prochain un stage fermé à Marrakech, qui se poursuivra jusqu’au match programmé contre l’Union Sportive Yacoub El Mansour.

Le Kawkab de Marrakech, récemment promu en Botola Pro D1 « Inwi », a subi trois défaites consécutives lors des premières journées du championnat national professionnel au titre de la saison sportive 2025-2026.

S.L.