Le RCAZ et le KACM ne se départagent pas

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 octobre 2025 - 18:30
Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance de Zemamra et le Kawkab de Marrakech se sont neutralisés (1-1), samedi en match de la 4e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, disputé au stade Ahmed Choukri.

Youssef Zghoudi a ouvert le score pour l’équipe de la ville ocre (42e), avant que Montassir Lahtimi n’égalise pour les locaux (88e). A l’issue de ce match, la Renaissance de Zemamra occupe la 11e place au classement avec 2 unités, tandis que le Kawkab de Marrakech, qui engrange son premier point cette saison, est lanterne rouge.

S.L.


