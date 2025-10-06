L’avenir de Hakim Ziyech: ça se précise !

A la Une

Hakim Ziyech trancherait ce lundi sur sa prochaine destination, après plusieurs transferts avortés vers des clubs européens.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, l’international marocain serait tout proche de s’engager avec le club roumain CFR Cluj, qui souhaite s’attacher ses services. Libre de tout contrat, Ziyech pourrait rejoindre Cluj dans le cadre d’un transfert gratuit, le club n’ayant à assumer que son salaire.

La même source précise que les dirigeants du club rêvaient depuis longtemps de recruter Ziyech, sans jamais perdre espoir de le voir enfiler leur maillot, surtout depuis la fin de son aventure au Qatar. Et d’ajouter que l’annonce officielle est attendue ce lundi.

A noter que Hakim Ziyech a récemment reçu plusieurs propositions venues de Gênes, Séville et Gérone, avant que le CFR Cluj ne s’invite dans la course et prenne une longueur d’avance.

N.M.