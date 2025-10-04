Liga: le Real Madrid reprend provisoirement la tête du classement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a dominé, samedi, Villarreal (3-1) au Bernabéu, grâce à un doublé de Vinicius et un but de Kylian Mbappé et reprend provisoirement la tête du classement de la Liga devant Barcelone (19 pts).

Dominateurs mais longtemps stériles, les hommes de Xabi Alonso ont eu toutes les peines du monde à contourner le bloc compact de Villarreal, troisième au coup d’envoi (17 pts). Malgré une possession de près de 75 % en première période, le Real s’est heurté à une défense bien en place, capable de museler Vinicius et Mbappé.

La délivrance est venue dès la reprise (47e) : lancé côté gauche, Vinicius a forcé la décision d’un tir dévié par le talon d’un défenseur, qui a pris le portier à contre-pied (1-0). Le Brésilien a ensuite obtenu et transformé un penalty (2-0, 68e), avant que le Géorgien Georges Mikautadze ne réduise l’écart d’une frappe somptueuse des 18 mètres (2-1, 73e).

L’entrée en jeu de Jude Bellingham a ensuite dynamisé les Madrilènes, et Mbappé a assuré la victoire en inscrivant le troisième but (3-1, 81e), son neuvième en huit matches de Liga.

En ouverture de cette journée, l’Athletic Bilbao s’est hissé provisoirement à la cinquième place (13 pts) en s’imposant 2-1 à domicile contre la lanterne rouge, Majorque.

S.L.