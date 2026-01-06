Real Madrid: Mbappé forfait pour la Supercoupe d’Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé, victime d’une entorse au genou gauche, manquera la Supercoupe d’Espagne organisée cette semaine à Jeddah, a indiqué mardi le club madrilène.

Meilleur buteur de la formation merengue cette saison, l’international français ne figure pas dans le groupe retenu pour le tournoi saoudien, après avoir déjà déclaré forfait lors de la reprise de la Liga face au Betis Séville (5-1).

Mbappé, blessé à l’entraînement la semaine dernière, avait conservé l’espoir de réapparaître en cas de qualification de son équipe pour la finale prévue dimanche, mais le staff médical l’a jugé trop juste pour effectuer le déplacement.

Le Real Madrid, dirigé par Xabi Alonso, affrontera jeudi en demi-finale son voisin l’Atlético Madrid, tandis que le FC Barcelone sera opposé mercredi à l’Athletic Bilbao. Le technicien basque, en quête de résultats après un début de saison compliqué, espérait jusqu’au dernier moment récupérer son attaquant vedette.

Ce nouveau forfait s’ajoute à celui du défenseur brésilien Éder Militao. En revanche, le latéral anglais Trent Alexander-Arnold réintègre le groupe madrilène.

S.L.