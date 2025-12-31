Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid: Mbappé forfait au moins trois semaines

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international français et attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, sera éloigné des terrains pour une durée minimale de trois semaines en raison d’une entorse au genou gauche, a annoncé mercredi le club espagnol.

Le joueur souffre d’une lésion au niveau du ligament externe du genou, indique le club madrilène dans un communiqué, notant que son état de santé fera l’objet d’un suivi médical étroit et d’une réévaluation dans les prochains jours.

Selon des sources proches du club merengue, le capitaine des « Bleus », qui a effectué mercredi une imagerie par résonance magnétique (IRM), devrait ainsi manquer plusieurs rendez-vous cruciaux du calendrier de la Liga.

Cette indisponibilité contraint également le numéro 10 madrilène à déclarer forfait pour la Supercoupe d’Espagne, prévue du 7 au 11 janvier en Arabie Saoudite.

Sa participation à l’affiche de la Ligue des champions face à son ancien club, l’AS Monaco, programmée le 20 janvier, demeure par ailleurs fortement compromise.

Véritable pilier offensif du Real Madrid, Mbappé a enchaîné les titularisations, s’imposant comme une pièce maîtresse du système de jeu de Xabi Alonso.

S.L.