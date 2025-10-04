Lions de l’Atlas: bonne nouvelle concernant Noussair Mazraoui

A la Une

Manchester United a publié un communiqué concernant le retour de blessure de Noussair Mazraoui.

Absent lors des deux derniers matchs de Premier League, l’international marocain fera son retour après la trêve internationale.

Selon le communiqué du club, Noussair Mazraoui sera disponible pour la rencontre face à Liverpool, prévue le 19 octobre courant, dans le cadre de la 8ᵉ journée de Premier League, à Anfield.

A noter que Mazraoui ne participera pas aux matchs de la sélection nationale, contre le Bahreïn et le Congo. Il n’a pas non plus pris part au dernier stage de préparation des Lions de l’Atlas pour cause de blessure.

N.M.