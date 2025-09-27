Premier League: Manchester United s’incline contre Brentford (3-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

Manchester United s’est incliné contre Brentford par 3 buts à 1, samedi en Premier League, plombé par un début de match manqué et par un pénalty raté par le capitaine Bruno Fernandes en seconde période.

Cette défaite est la troisième en six journées du championnat d’Angleterre pour l’entraîneur Ruben Amorim depuis sa prise de fonction en novembre 2024.

Dans les vingt premières minutes, celle-ci a été prise à défaut deux fois sur des longs ballons, avec Igor Thiago à la finition (8e, 20e). Elle a craqué une dernière fois sur une frappe de Mathias Jensen (90e+6) dans le temps additionnel, encore sur une contre-attaque.

Manchester United avait vite réduit le score grâce à Benjamin Sesko, auteur de son premier but en Premier League, à l’affût après trois interventions pas assez fermes de Caoimhin Kelleher (26e, 2-1).

Mais l’ancien gardien de Liverpool s’est mué en héros des Bees avec un arrêt décisif devant Bruno Fernandes (76e). L’échec du capitaine sur pénalty, le deuxième cette saison, a été précédé par un long examen de la VAR.

Brentford dépasse Manchester United au classement grâce à sa deuxième victoire de la saison.