Noussair Mazraoui toujours dans le flou à deux mois de la CAN 2025

Noussair Mazraoui traverse une période délicate à moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, alors qu’il peine à retrouver du temps de jeu avec Manchester United, malgré un retour de blessure depuis plusieurs semaines.

Le latéral droit souffre d’une fragilité physique persistante, le tenant éloigné aussi bien des terrains que des derniers rassemblements de la sélection marocaine en juin, septembre puis octobre.

Mazraoui n’a disputé que 132 minutes en neuf journées de Premier League, apparaissant brièvement face à Burnley (5 minutes), Manchester City (62 minutes) et Chelsea (65 minutes). En revanche, il a manqué les rencontres contre Arsenal, Fulham, Brentford et Sunderland en raison de blessures récurrentes, avant de rester sur le banc des remplaçants lors des deux derniers matchs face à Liverpool et Brighton.

Cette situation pourrait compromettre sa convocation pour les deux matches amicaux du Maroc face au Mozambique et à l’Ouganda, prévus les 14 et 18 novembre à Tanger, et même mettre en doute sa participation à la CAN 2025 si sa condition physique ne s’améliore pas d’ici là.

