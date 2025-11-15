Noussair Mazraoui en sélection: Manchester United fixe ses conditions

Walid Regragui a révélé l’existence d’un accord entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et Manchester United concernant Noussair Mazraoui.

Regragui a précisé qu’un protocole lie les deux parties, prévoyant une participation progressive du joueur aux matches de la sélection. Ce qui explique son remplacement à la 82e minute de jeu face au Mozambique.

Le latéral droit traverse en effet une période délicate en raison de blessures à répétition, nécessitant un traitement particulier afin de le préserver en vue de la Coupe d’Afrique des Nations et de la Premier League. Mazraoui avait déjà manqué les dernières rencontres des Lions de l’Atlas, son état physique ne lui permettant pas d’enchaîner les apparitions, ni avec la sélection nationale, ni avec Manchester United.

H.M.