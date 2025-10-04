Mondial U20. Mohamed Ouahbi : « On aspire à atteindre la finale et remporter le titre »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a déclaré, vendredi soir à Valparaiso, que l’ambition de ses joueurs est d’atteindre la finale et de remporter le titre du Mondial de la catégorie.

Dans une déclaration à la presse lors d’une séance d’entraînement de l’équipe nationale avant le match contre le Mexique, prévu samedi à 21h00 (GMT+1), Ouahbi a indiqué que le Maroc abordera ce match « de la même manière que les deux premiers, contre l’Espagne et le Brésil, et fera tout son possible pour obtenir la victoire ».

Dans ce sens, il a ajouté que les joueurs participant au match seront prêts à atteindre cet objectif, précisant que la composition de l’équipe connaîtra quelques modifications, mais l’état d’esprit, l’ambition et le plan de base resteront les mêmes.

Ainsi, il a souligné l’importance de donner aux autres joueurs l’occasion de montrer leurs capacités et leur détermination de défendre les couleurs nationales, assurant que porter le maillot national est toujours un honneur pour tous les joueurs.

Malgré une qualification brillante au deuxième tour grâce à deux victoires contre l’Espagne et le Brésil, Ouahbi a insisté que l’équipe est concentrée pour éviter tout relâchement, faisant valoir que l’ensemble des joueurs font preuve de responsabilité et de compétitivité.

De son côté, le joueur de l’équipe nationale marocaine Taha Majni a déclaré que l’objectif des Lionceaux de l’Atlas au Mondial U20 est d’aller le plus loin possible, voire de remporter le trophée afin d’apporter de la joie au peuple marocain.

Dans le même contexte, son coéquipier, Naïm Biyar, a, quant à lui, relevé que les « joueurs de l’équipe nationale aborderont le match contre le Mexique avec le même état d’esprit que les autres rencontres », soulignant que l’objectif du Onze national est de gagner tous les matchs.

Le Maroc totalise 6 points et occupe la première place du groupe C, devant le Mexique (2è, 2 pts). L’Espagne et le Brésil ferment la marche avec un seul point chacun.